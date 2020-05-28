Сегодня, 28 мая, в северных, центральных и ряде южных областей Украины ожидаются сильные дожди, сообщает Укргидрометцентр.
«28 мая в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значительные дожди, днем на Левобережье грозы, порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что 28 мая в большинстве районов восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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