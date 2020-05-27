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Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб получил единоразовое денежное пособие в размере 525 тыс. 500 грн от Киевского городского военного комиссариата.

Соответствующие данные он внес в декларацию должностного лица 18 мая.

Бессараб указал, что единоразовое денежное пособие он получил в соответствии с постановлением КМУ от 25.12.13 № 975.

Как сообщает Укринформ, постановление Кабинета министров Украины от 25 декабря 2013 года № 975 утверждает порядок назначения и выплаты единоразового денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве.

Сергей Бессараб в 2014 году был уволен в рамках люстрации. Однако позже в закон внесли изменения, разрешив президенту оставлять на должностях «ценных» военных, и Бессараб вернулся на службу. С 2015 года — заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил.

4 марта Верховная Рада назначила Бессараба министром по делам ветеранов.
ForUm

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