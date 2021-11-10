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Государственный служащий, министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина разжигает межрелигиозную рознь и ненависть, распространяя в средствах массовой информации ложь об Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

В частности, чиновница в интервью эстонскому изданию Postimees обвинила УПЦ в распространении пропаганды, не предоставив никаких фактов в подтверждение, но при этом ее голословные заявления настраивают общественность против крупнейшей конфессии в Украине. 

Пытаясь обосновать свои домыслы, Лапутина рассказала, что слышала о каком-то православном священнике, который якобы рассказал своей пастве, что вакцина от COVID-19 была разработана Биллом Гейтсом для введения микрочипов. «Кто этот священник, и вся ли УПЦ придерживается именно такой позиции, Юлия Лапутина не посчитала нужным уточнить», – отметили в Информационно-просветительском отделе.

При этом, на основании этих не подтвержденных данных, высокооплачиваемая государственная служащая Украины в СМИ обвинила УПЦ в распространении пропаганды в интересах России. «На основе этого министр делает обобщение: «И мы видим здесь всеобъемлющую закономерность в пропаганде. Анти-НАТО, анти-вакцинирование, анти-ЕС и анти-либерализация визового режима – это вопросы, в которых Россия мобилизует определенную часть общества»», – передает выводы Лапутиной Информационно-просветительский отдел УПЦ.
ForUm

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