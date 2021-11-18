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Министр внутренних дел Денис Монастырский даст брифинг по поводу задержания лиц, планировавших покушение на одного из министров Кабмина.

Соответствующий анонс опубликован на странице МВД.

«18 ноября состоится брифинг с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского по поводу задержания полицией лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского правительства», - говорится в сообщении.

Брифинг начнется в 17:30.
ForUm

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