Организация Объединенных Наций призывает Украину ускорить ратификацию конвенции Совета Европы «О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями» (Стамбульская конвенция), прислушиваясь к голосам 25 тыс. граждан и гражданок, которые подписали петицию к президенту Украины с призывом к действию, сообщает Представительство ООН в Украине.

«Насилие в отношении женщин и девушек - это не только нарушение прав человека; оно разрушает жизни и их семей по всей стране. В Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия. Разрушительное воздействие насилия в отношении женщин очевидно, но менее очевидно вредное воздействие на семьи, общество, экономику, и на развитие страны в целом», – говорится в сообщении.

В ООН отметили, что пандемия COVID-19 меняет образ нашей жизни - в то время, как ситуация сближает многие семьи, других она, наоборот, разъединяет. В совокупности, под давлением роста безработицы и финансовых проблем, самоизоляции и отсутствия социального взаимодействия уровень домашнего насилия растет тревожными темпами.

Еще в 2017 году в заключительных замечаниях по 8-й периодического доклада Украины, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) отметил решающую роль законодательной власти в обеспечении полного выполнения Стамбульской конвенции. В 2018 году правительство Украины утвердило Национальный план действий по выполнению рекомендаций, предложенных в заключительных замечаниях комитета. В рекомендации №26 правительство Украины обязалось ввести уголовную ответственность за домашнее насилие и ускорить ратификацию Стамбульской конвенции. На Министерство социальной политики и другие центральные органы исполнительной власти была возложена ответственность привести нормативно-правовые акты органов государственной власти по борьбе со всеми формами насилия в отношении женщин в соответствии с нормами законодательства и осуществлять общественный контроль за ратификацией Стамбульской конвенции.

Более того, обязательства преодоления гендерно-обусловленного насилия согласуется с обязательством правительства в достижении Цели устойчивого развития №5, а именно - устранение всех форм насилия в отношении женщин и девушек в государственной и частной сферах.

«Мы осуждаем недавние случаи языка вражды и вербального и кибер-насилия, направленных против женщин-политиков, государственных деятельниц, защитниц прав человека и гендерного равенства. Адвокация за права женщин и гендерное равенство ни при каких обстоятельствах не должна становиться причиной того, чтобы защитники и защитницы прав человека подвергались опасности угроз и нападений. Толерантность к таким проявлениям насилия способствует неравности мужчин и женщин, а также распространению гендерных стереотипов, и оправдывает дискриминацию в отношении женщин и девушек, усиливая гендерно-обусловленное насилие», – подчеркнули в Представительстве ООН.

Организация Объединенных Наций в Украине призывает парламент Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции и принять меры, необходимые для создания общества, свободного от гендерно-обусловленного насилия.