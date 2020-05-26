В селе Малая Рогань в Харьковской области полицейские разоблачили фермеров, которые вербовали людей для дальнейшей трудовой эксплуатации, сообщает пресс-служба областной полиции.

Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области по материалам Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области проводят досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили 56-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые занимались вербовкой и перемещением лиц для дальнейшей эксплуатации в виде принудительного труда на собственном фермерском хозяйстве. Они организовали поиск и подбор работников - лиц с уязвимым положением, принуждали их к труду и удерживали с помощью долговой кабалы из-за систематического наложения штрафов за невыполнение отдельных работ, а также с помощью психологического или физического воздействия.

Как рассказал следователь СУ ГУНП в Харьковской области Владислав Багрянцев, в ходе обысков сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми обнаружили 9 человек, которые подвергались принудительному труду, проживали в ужасных условиях и не получали заработную плату. Среди них три женщины, пятеро мужчин и один несовершеннолетний. На ферме работники ухаживали за более чем 80 головами крупного рогатого скота и за домашними животными.

Полицейские изъяли черновые записи с, казалось бы, выплаченными денежными средствами за выполненную работу и с отметками о долгах за неоплаченную работу, долговые записки работников работодателям за получение пищи и напитков, сигарет, оригиналы документов, подтверждающие лица работников, работающих в настоящее время и работали ранее, видеорегистратор, учредительные документы фермерского хозяйства, мобильные телефоны.

Также у 56-летнего мужчины были обнаружены более 60 патронов, предмет, похожий на дымовую шашку и предмет, похожий на запал с надписью УЗРГМ-2.

Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления, и граждане, которые также пострадали от противоправной деятельности фермеров. Решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование продолжается.