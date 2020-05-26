также в разделеОбщество
26 мая. Картина дня
В ГБР настаивают, что вручили повестку Марине Порошенко, а сам он сбежал 15
Катар прислал почти 9 тонн средств защиты украинских медиков 15
Отвезли на кладбище, били и требовали деньги: полицейские предстанут перед судом 18
ЕСПЧ признал нарушением героизацию Азербайджаном солдата, зарубившего спящего армянина 14
Укргидрометцентр дал прогноз на июнь 18
Сотрудники ГБР взяли штурмом Музей Ивана Гончара 33
НАБУ предотвратило вывоз компанией из ОАЭ сырья на 80 миллионов 30
Суд арестовал подозреваемых в изнасиловании полицейских 33
Совет церквей обвинил Кабмин в непропорциональном подходе и зовет Шмыгаля на встречу 17
Разведчику РФ, завербовавшему Ежова, сообщили о подозрении 37
$400 тысяч «общака»: Силовики провели масштабную операцию по разоблачению «вора в законе» 37
Минздрав разрешил возобновить УПЛ с 30 мая 36
Дело Шеремета: Залог для Дугарь собрали за 3 часа 22
Городскую электричку в столице запустят с 1 июня 13
Le Monde опубликовала карту с «российским» Крымом 15
ГБР передало повестку о вызове Порошенко через жену Марину 26
В полиции рассказали о расследовании резонансной стрельбы на Житомирщине 34

В селе Малая Рогань в Харьковской области полицейские разоблачили фермеров, которые вербовали людей для дальнейшей трудовой эксплуатации, сообщает пресс-служба областной полиции.

Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области по материалам Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области проводят досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили 56-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые занимались вербовкой и перемещением лиц для дальнейшей эксплуатации в виде принудительного труда на собственном фермерском хозяйстве. Они организовали поиск и подбор работников - лиц с уязвимым положением, принуждали их к труду и удерживали с помощью долговой кабалы из-за систематического наложения штрафов за невыполнение отдельных работ, а также с помощью психологического или физического воздействия.

Как рассказал следователь СУ ГУНП в Харьковской области Владислав Багрянцев, в ходе обысков сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми обнаружили 9 человек, которые подвергались принудительному труду, проживали в ужасных условиях и не получали заработную плату. Среди них три женщины, пятеро мужчин и один несовершеннолетний. На ферме работники ухаживали за более чем 80 головами крупного рогатого скота и за домашними животными.

Полицейские изъяли черновые записи с, казалось бы, выплаченными денежными средствами за выполненную работу и с отметками о долгах за неоплаченную работу, долговые записки работников работодателям за получение пищи и напитков, сигарет, оригиналы документов, подтверждающие лица работников, работающих в настоящее время и работали ранее, видеорегистратор, учредительные документы фермерского хозяйства, мобильные телефоны.

Также у 56-летнего мужчины были обнаружены более 60 патронов, предмет, похожий на дымовую шашку и предмет, похожий на запал с надписью УЗРГМ-2.

Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления, и граждане, которые также пострадали от противоправной деятельности фермеров. Решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги