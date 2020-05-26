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Президент Владимир Зеленский предложил ввести страховки для медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Об это он заявил на традиционном совещании с представителями Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Мы говорили о хорошем примере Луганской облгосадминистрации, которая застраховала всех медиков, работающих на передовой. Я уже отмечал, что это надо воплотить по всей Украине. Пожалуйста, соберите все документы, которые дадут понять, когда наши врачи будут застрахованы», - обратился президент к министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву.

Напомним, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.
ForUm

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