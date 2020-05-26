Европейский суд по правам человека признал Азербайджан виновным в безнаказанности азербайджанского гражданина, жестоко убившего армянина во время курсов НАТО в Венгрии.

Об этом сообщила судья ЕСПЧ Анна Юдковская, председательствовавшая по делу.

«Дело касается достаточно известного события варварского убийства азербайджанским солдатом одного армянского солдата и покушение на жизнь другого во время совместного обучения в Венгрии. Молодой человек был осужден в Венгрии к пожизненному лишению свободы, но через восемь лет был передан в Азербайджан для дальнейшего отбывания наказания, однако на родине его встретили как героя, помиловали, предоставили жилье, торжественно подняли в военном ранга и оплатили утраченную заработную плату за годы в тюрьме. Высокие должностные лица прославляли его как «патриота» и «символ», а сайт президента посвятил ему страницу, где любой мог оставить для него поздравления», - написала судья в Facebook.

Она отметила, что эта героизация преступления на фоне длительного армяно-азербайджанского конфликта, конечно, наводит на многие размышления, но перед судом стояли чисто юридические сложные вопросы – несет ли в таком случае Азербайджан ответственность за убийство?

«Суд, во-первых, придал значение тому, что убийство было частным решением парня, ночью и вне учебных часов. Между этим, заявители в этом деле - родственники жертв - ссылались на статью 11 проекта статей об ответственности государств за международные противоправные деяния, по которой государство несет ответственность, если «признает» и «принимает как собственное» определенное поведение. Итак, суд должен интерпретировать статью 2 Конвенции в статью 11 проекта статей об ответственности государств, которая устанавливает очень высокий порог ответственности. Этот порог подробно описан Судом с соответствующими ссылками на международную судебную практику и ILC Commentary, и достоин внимания», - пишет Юдковская.

Суд согласился, что действия Азербайджана в целом, включая помилование, повышение в звании, присуждение задолженности по зарплате и предоставление квартиры, вместе с прославлением его должностными лицами государства, является «одобрением» и «утверждением» поведения для целей статьи 11 проекта статей.

Однако на вопрос, являются ли эти меры «признанием» и «принятием» Азербайджаном этого поведения как собственного, суд ответил отрицательно.

«…Меры Азербайджана можно рассматривать не столько как «признание» и «принятие» государством уголовных деяний Р.С., а скорее как публичный ответ и исправление неблагоприятного личного, профессионального и финансового положения Р.С., которое власти страны приняли как следствие якобы несправедливого уголовного производства в Венгрии.

Таким образом, суд не нашел нарушения статьи 2 по существу.

Однако указанные акты Азербайджана фактически предоставили осужденному безнаказанность за преступления, совершенные против его армянских жертв. Это не совместимо с обязательством Азербайджана согласно статье 2 по эффективному сдерживанию совершения преступлений против жизни лиц, а следовательно была нарушена процедурная часть статьи 2 Конвенции, а также статью 14 в сочетании со статьей 2.

Суд также обязал Азербайджан выплатить заявителям совместно 15 тысяч фунтов стерлингов.