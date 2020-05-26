По состоянию на 07:00 26 мая в Вооруженных силах Украины 60 человек болеют острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 96 человек и зафиксировано 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 261 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 42 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Трое военнослужащих (Львовская область - 2 человека и Черкасская - 1 человек) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. У одного военнослужащего наблюдается легкое течение заболевания, остальные - симптомы заболевания отсутствуют.

Наполним, 26 мая у полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.