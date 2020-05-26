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Высокий процент заболеваемости COVID-19 среди медицинских работников связан с тем, что медицинская система Украины не была готова к эпидемии. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНИАН.

Он уточнил, что около 20% от всех инфицированных коронавирусом в Украине - это медики. Речь идет об 4112 медработниках. «Это произошло из-за того, что на начало эпидемии наши больницы не были готовы к такому вызову. У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок. Также не были просчитаны маршруты доставки больных. Куда должен приехать больной, определялось уже в разгар эпидемии. Это большая проблема, но мы проанализировали ее, и свои шаги выстраивали на основе сделанных выводов», - заявил Степанов.

Он добавил, что кроме обеспечения врачей всеми необходимыми средствами, нужен также трехмесячный запас средств индивидуальной защиты, которые используют медики при лечении инфекционных болезней. «Мы сейчас просчитываем ту сумму денег, которая для этого необходима. И весь этот запас должен быть сразу и непосредственно в больницах», - сказал Степанов.

Напомним, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев. В общем заболели 1581 ребенок и 4183 медика.
ForUm

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