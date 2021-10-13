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Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по информации об изнасиловании, а сотрудники Департамента Главной инспекции Нацполиции проводят служебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

12 октября около 8:00 поступило сообщение от жительницы Лубенского района о том, что ночью ее изнасиловали двое человек. Один из мужчин, на которого указывает потерпевшая – местный участковый офицер полиции, который с 30 сентября находился на больничном.

После регистрации заявления сотрудники главной инспекции и внутренней безопасности Нацполиции оперативно начали сбор информации о событии для объективного документирования указанного факта.

Следователи территориального управления ГБР открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, все собранные во время служебного расследования материалы сотрудники Департамента главной инспекции безотлагательно переданы в орган предварительного расследования.
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