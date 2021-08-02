Поп-звезду китайско-канадской эстрады Криса Ву арестовали по подозрению в изнасиловании.

Правоохранительные органы Пекина заявили, что расследование касается заявлений в сети о том, что 30-летний певец якобы «несколько раз втягивал молодых женщин в сексуальные отношения», пишет ВВС.

Первое обвинение поступило в начале июля, когда женщина сказала, что певец напал на нее, когда она была пьяна.

Ву, одна из крупнейших знаменитостей Китая, опроверг все обвинения в нападении.

Первой женщиной, которая обвинила Криса Ву, стала 19-летняя студентка Ду Мейджи, которая написала в соцсетях, что познакомилась с Ву, когда ей было 17.

Она сказала, что ее пригласили на вечеринку в его доме, где ее заставили выпить алкоголя, а на следующий день она проснулась в его постели.

Девушка сообщила, что еще семь женщин сказали ей, что Ву соблазнил их обещаниями работы и другими возможностями. По ее словам, некоторые из них были несовершеннолетними.

По меньшей мере еще 24 женщины заявили о неподобающем поведении с его стороны.

Ву возразил, что Ду заставляли употреблять алкоголь, также он отверг другие обвинения.

В частности, то, что он якобы заставил девушек заниматься сексом в обмен на что-то, насиловал девушек, когда они были без сознания, и занимался сексом с несовершеннолетними.

Согласно китайскому законодательству, несовершеннолетними считаются лица моложе 18 лет, а возраст сексуального согласия составляет 14 лет.

«Не было «группового секса»! Не было несовершеннолетних!» - написал он в своем аккаунте в социальных сетях после предъявления обвинений.

«Если бы были такие вещи, пожалуйста, расслабьтесь, я бы сам себя посадил в тюрьму!» - заверил он.

Его адвокаты подают в суд на Ду за клевету.

Инцидент произошел в результате роста осведомленности о гендерном насилии в Китае после движения #MeToo в 2018 году, когда женщины рассказывали о своем опыте сексуальных домогательств, иногда обвиняя известных деятелей.

Крис Ву прославился как участник K-pop группы EXO. Он покинул группу в 2014 году, чтобы начать успешную сольную карьеру певца, актера, модели и судьи шоу талантов.