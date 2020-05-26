В Киеве на Южном мосту произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов – оборвалась часть накрывочного листа, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КК «Киевавтодор».

«Специалисты «Киевавтодормост» уже работают на месте. Починить все планируют за 3-4 часа», – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в направлении правого берега частично ограничено.

В коммунальной корпорации принесли извинения за неудобства.