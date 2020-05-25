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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтверждают 44 жертвы конфликта на Донбассе среди гражданского населения с начала года. Об этом говорится в отчете миссии, сообщает УНИАН.

«За период 4–17 мая СММ зафиксировала около 10 тыс. 500 нарушений режима прекращения огня, включая примерно 2 тыс. взрывов. Для сравнения, за предыдущий двухнедельный отчетный период было зафиксировано приблизительно 9 800 нарушений и 2 750 взрывов соответственно», - говорится в отчете.

«СММ подтвердила сообщения о 9 жертвах среди гражданского населения (все раненые), в том числе о пяти детях. Соответственно с начала 2020 года количество жертв составляет 44 человека: 6 погибших и 38 раненых», - заявили наблюдатели.

Также сказано, что подконтрольные России члены незаконных вооруженных формирований продолжали запрещать миссии проезд/проход на блокпостах по официальным дорожным коридорам в Донецкой и Луганской областях. «В общей сложности свобода передвижения СММ на местах ограничивалась 38 раз - все эти случаи, за исключением одного, произошли в неподконтрольных правительству Украины районах. В частности, 8 мая вооруженные члены вооруженных формирований остановили патруль миссии и в течение практически 3 часов не отпускали наблюдателей», - отмечается в отчете.

Вместе с тем, беспилотные летальные аппараты СММ подвергались воздействию помех сигнала по обе стороны от линии соприкосновения в 30 случаях, а также попадали под обстрелы из стрелкового оружия 6 раз (все, за исключением одного, в неподконтрольных правительству районах).
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