Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет и разветвленную сеть колл-центров.

Как сообщил пресс-центр СБУ, продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса.

Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок.

Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 1,1 миллиона долларов США.

Сотрудники Службы совместно с Главным Управлением ГФС в Киеве также установили, что из-за продажи добавок и другой продукции дельцы уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах. Своими действиями они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 млн гривен. Продолжаются следственные действия.