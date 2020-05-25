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Бывший футболист харьковского «Металлиста» Мильян Мрдакович покончил с собой в возрасте 38 лет. Трагедия произошла 22 мая в Белграде, сообщает  SportArena.

Мрдакович выстрелил себе в голову из пистолета в присутствии своей девушки, которая потом вызвала полицию. На месте происшествия полиция лишь констатировала смерть бывшего футболиста.

Сербский нападающий выступал за «Металлист» в сезоне-2005/06. За украинскую команду футболист сыграл 28 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 7 голов.

Также Мрдакович играл за известные европейские клубы, среди которых «Гент», «Зальцбург», АЕК. В 2008 году играл на Олимпиаде в составе олимпийской сборной Сербии. Форвард завершил карьеру в 2017 году.
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