также в разделеМир
Трамп обещает отдать годовую зарплату на борьбу с COVID-19 12
США хотят создать аналог ВОЗ 16
СМИ: Первая страна Европы преодолела коронавирус 41
Китай готов к международному расследованию происхождения COVID-19 19
МВД Германии: В страну вернулись около 300 боевиков ИГИЛ 21
В Беларуси число заразившихся выросло почти на тысячу за сутки 28
Австралия восстановит туризм в июне 16
Ким Чен Ын появился на публике и пообещал усилить сдерживание ядерной войны 12
Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции 18
Китай заявил, что США приближают страны к Холодной войне 62
Сотни людей в Гонконге вышли на протесты 39
В мире на коронавирус заболели 5,4 млн человек 21
Польша открыла границы для украинских студентов 16
Иран назвал ответственного за катастрофу самолета МАУ 56
Испания откроет границы для иностранных туристов с июля 18
Крупное ДТП в Судане забрало жизни 57 человек 43
В отделении банка в центре Москвы неизвестный захватил заложников, его задержали 15
COVID-19: Бразилия вышла на второе место в мире по числу заболевших 27

Более ста вернувшихся в Германию участников исламистских группировок принимали активное участие в боевых действиях в Ираке или Сирии или получили боевую подготовку, сообщило в воскресенье, 24 мая, информагентство dpa со ссылкой на данные Федерального министерства внутренних дел Германии, передает DW.

С 2014 года террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) захватила значительную часть северной и восточной частей Ирака, а позже распространила свое влияние на обширные регионы соседней Сирии, где идет гражданская война. 

Однако в последующие годы группировка потерпела сокрушительное поражение в Ираке и утратила практически все захваченные ею территории в Сирии, что заставило воевавших в рядах ИГ исламистов из разных стран покинуть районы боевых действий.

«Все вернувшиеся в Германию исламисты остаются в центре внимания полиции, в отношении них проводятся расследования и судебные процессы. Число приговоров, по словам представителя МВД, находится «в двузначном диапазоне», - пишет издание.

Помимо уголовного преследования и наблюдения органов безопасности проводится также реинтеграция и дерадикализация, уверяют в МВД. Ранее Федеральное ведомство по охране конституции объявило, что, по его подсчетам, в ФРГ есть около 2080 потенциально опасных исламистов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2950 грн.
17
Теги