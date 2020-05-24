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Сегодняшние акции протеста в Киеве завершились. Массовые мероприятия прошли без нарушений.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По данным правоохранителей, запланированные на 24 мая массовые мероприятия в центре Киева завершились. Во время акций ни одного нарушения общественного порядка не было зафиксировано.

«Движение сопротивления капитуляции» провело акцию протеста против политики президента Владимира Зеленского по решению войны на Донбассе. В частности, участники акции требовали уволить главу Офиса президента Андрея Ермака.

К обеспечению публичной безопасности были привлечены полицейские и военнослужащие Национальной гвардии.

Напомним, сегодня утром столичная полиция перешла на усиленный вариант несения службы для обеспечения правопорядка во время массовых акций в Киеве.
ForUm

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