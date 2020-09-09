Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с Государственным агентством лесных ресурсов Украины и благотворительной организацией «Благотворительный фонд «Озеленение Украины» начинают совместный проект по озеленению страны. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Минприроды.

Это экологическая акция, которая объединит власть, бизнес и общественность ради восстановления экосистемы страны. Общая цель проекта – высадить 1 млн деревьев за 24 часа по всей Украине.

Первый замминистра Богдан Боруховский отметил, что высадка деревьев – самый простой и действенный способ борьбы с климатическими изменениями, которые так или иначе уже почувствовал на себе почти каждый украинец. Поэтому мы должны сплотиться для эффективного противодействия климатическим изменениям. Экологическая акция по высадке 1 миллиона деревьев за сутки как раз и призвана на объединение украинцев в ​​борьбе с изменениями климата».

Также акция должна привлечь внимание общества ко всем экологическим проектам и ежедневному труду лесных хозяйств.

17 октября 2020 каждый сможет стать активным участником акции «1 миллион деревьев за 24 часа» в национальном природном парке «Голосеевский» - анонсировал Боруховский и пригласил всех стать послами высаженных деревьев.