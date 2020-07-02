В пятницу, 3 июля, в рамках Международного дня отказа от полиэтиленовых пакетов киевлян и гостей столицы приглашают присоединиться к акции «День без полиэтилена» (International Plastic Bag-Free Day). Об этом сообщил и. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

«Есть замечательное предложение – в этот день надо попробовать обойтись без пластиковых пакетов, которым давно есть альтернативные варианты в виде экссумок, бумажных пакетов, сеток, называемых «авоськами». Стильно и экологично. Информируйте друзей, выкладывайте фото в социальных сетях, продвигайте идею экологического образа жизни», - обратился Савченко.

Цель акции – сформировать новое экологическое поведение, в повседневной жизни применить модель поведения, присущую жителям ЕС, привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления одноразовых пластиковых изделий и, как следствие, непоправимых загрязнений окружающей среды пластиковыми отходами.

По данным ООН, ежегодно в мире используют 5 трлн полиэтиленовых сумок. При этом ежегодно в океан попадает 8 млн тонн пластиковой тары, в том числе и полиэтиленовых пакетов. А в среднем период разложения одного пакета составляет 100-200 лет.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2051-1, в котором говорится о запрете реализации пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм и оксо-раскладных (оксо-биоразлагаемых) пластиковых пакетов на территории Украины с 1 января 2022 года. Согласно проекту, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты (толщиной до 15 мкм) шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с боковыми складками) и длиной до 450 (с ручками), используемые как первичная упаковка свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

Законопроект предусматривает, что пакеты, которые не соответствуют требованиям, и останутся до 1 января 2022 года, должны быть утилизированы за счет объекта хозяйствования, который их приобрел.