В воскресенье, 24 мая, полиция усилила меры безопасности в центре Киева. В городе сегодня запланированы массовые акции.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Как отмечается, несколько подразделений силовиков заступили на усиленное дежурство.
«Сегодня в центре столицы запланировано проведение массовых акций. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, сотрудники столичной полиции, гвардейцы, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Обращаемся к организаторам и участникам с просьбой соблюдать карантинных ограничений и не нарушать общественный порядок», - говорится в сообщении.
Отметим, в Киеве и других городах Украины сегодня запланирована акция под названием «Стоп реванш». Участники митинга намерены выразить протест против политики главы государства Владимира Зеленского, который в эти дни отмечает первую годовщину пребывания на должности президента.
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