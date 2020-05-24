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В воскресенье, 24 мая, полиция усилила меры безопасности в центре Киева. В городе сегодня запланированы массовые акции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, несколько подразделений силовиков заступили на усиленное дежурство.

«Сегодня в центре столицы запланировано проведение массовых акций. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, сотрудники столичной полиции, гвардейцы, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Обращаемся к организаторам и участникам с просьбой соблюдать карантинных ограничений и не нарушать общественный порядок», - говорится в сообщении.

Отметим, в Киеве и других городах Украины сегодня запланирована акция под названием «Стоп реванш». Участники митинга намерены выразить протест против политики главы государства Владимира Зеленского, который в эти дни отмечает первую годовщину пребывания на должности президента.
ForUm

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