также в разделеОбщество
Карпаты засыпало снегом 13
Всех прибывающих в Крым будут помещать в обсерваторы за их счет 15
Почти 1300 граждан вернулись спецрейсами за прошедшие сутки в Украину 25
В большинстве областей Украины пройдут дожди 15
Киевская область готовится ослабить карантин 18
В ВСУ зафиксировали 14 новых случаев заболевания коронавирусом 24
В Украине третий день подряд сокращается число новых случаев COVID-19 101
Сократилось число неготовых к ослаблению карантина областей 37
Марченко и Медведчук оказали помощь психиатрической больнице в Сумской области, которая на грани закрытия 21
К ослаблению карантина не готовы 9 областей 27
Коронавирусом в Украине заразились 4 тысячи медиков 27
В Минздраве озвучили правила работы детсадов 32
Из Сиэтла в Украину спецрейсом прибыли 194 украинца 19
Украина провела рекордное число тестов на COVID-19 23
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 432 новых больных 155
Полиция дополнит подозрение Гиркину на основании интервью Гордону 17
22 мая. Картина дня 39
Украинка, приговоренная к пожизненному в Малайзии, вернулась на Родину 155

В Минстерство здравоохранения считают, что большинство элементарных ограничений останутся в повседневной жизни украинцев даже после окончания карантина. В частности, останутся средства индивидуальной защиты и социальное дистанцирование.

Об этом во время брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Украина выбрала стратегию адаптивного карантина, то есть стратегию сдерживания эпидемии.

«У нас нет резкого снижения заболеваемости. Мы видим, что в течение месяца мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 случаев ежедневно», - отметил Степанов.

Он отметил, что Минздрав не может гарантировать исчезновения средств индивидуальной защиты из повседневной жизни и снятие всех ограничений даже после пятого этапа смягчения карантина в Украине.

«Мы бы очень хотели, чтобы оно (число заболеваний - ред.) начало снижаться и чтобы были сняты все без исключения ограничения. Но жизнь такова, я думаю, что мы все равно будем длительное время пользоваться элементарными средствами индивидуальной защиты, социальной дистанцией», - добавил Степанов.

Напомним, 20 мая Кабинет Министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начался второй этап смягчения карантинных мер.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги