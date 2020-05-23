также в разделеМир
Испания откроет границы для иностранных туристов с июля 11
Крупное ДТП в Судане забрало жизни 57 человек 18
COVID-19: Бразилия вышла на второе место в мире по числу заболевших 21
Аргентина в девятый раз допустила технический дефолт 33
Количество жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло 22
В мире за сутки обнаружили рекордное число новых случаев COVID-19 31
США обвинили Иран в организации 360 убийств 26
Авиакатастрофа в Пакистане: жертвами стали 92 человека 55
США ввели санкции против китайских компаний и организаций 69
В Пакистане разбился пассажирский самолет со 107 людьми на борту 63
В мире зафиксировали почти 5,2 миллиона случаев COVID-19 36
США решили выйти из Договора по открытому небу 36
Грузия отменяет чрезвычайное положение и комендантский час 29
В ЕС считают неизбежной вторую волну коронавируса 23
Греция ждет туристов с июня 42
В мире – почти 5,1 миллиона больных COVID-19 31
Посол России в ООН: Российских военных в Ливии нет 27
ЮНЕСКО: Каждый восьмой музей в мире может закрыться навсегда 17

В столице России 23 мая неизвестный захватил в заложники несколько человек в отделении «Альфа-банка», а здание угрожал взорвать.

Об этом сообщили источники «Интерфакс» и TACC.

По информации издания, на месте сейчас работает полиция, готовятся к переговорам. Сообщают, что в отделение коммерческого банка вошел посетитель и стал угрожать взрывом.

Позже «Дождь» со ссылкой на российские информагентства сообщил, что нападавшего задержали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщил российский Telegram канал Mash, мужчина до захвата требовал встречи с российской певицей Ольгой Бузовой, потому что «она у него что-то украла».

Он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживал там несколько сотрудников. По предварительным данным, в заложниках оказались 5-6 человек. Также он угрожал взорвать здание.

При попытке захвата сработала сигнализация.

По данным Telegram-канала «112», который распространил видео с места происшествия, мужчина, который взял людей в заложники, подбросил в отделение банка записку: «Мне от вас ничего не нужно — только правда».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги