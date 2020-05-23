В столице России 23 мая неизвестный захватил в заложники несколько человек в отделении «Альфа-банка», а здание угрожал взорвать.
Об этом сообщили источники «Интерфакс» и TACC.
По информации издания, на месте сейчас работает полиция, готовятся к переговорам. Сообщают, что в отделение коммерческого банка вошел посетитель и стал угрожать взрывом.
Позже «Дождь» со ссылкой на российские информагентства сообщил, что нападавшего задержали. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщил российский Telegram канал Mash, мужчина до захвата требовал встречи с российской певицей Ольгой Бузовой, потому что «она у него что-то украла».
Он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживал там несколько сотрудников. По предварительным данным, в заложниках оказались 5-6 человек. Также он угрожал взорвать здание.
При попытке захвата сработала сигнализация.
По данным Telegram-канала «112», который распространил видео с места происшествия, мужчина, который взял людей в заложники, подбросил в отделение банка записку: «Мне от вас ничего не нужно — только правда».
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