Об этом сообщили источники «Интерфакс» и TACC.

По информации издания, на месте сейчас работает полиция, готовятся к переговорам. Сообщают, что в отделение коммерческого банка вошел посетитель и стал угрожать взрывом.

Позже «Дождь» со ссылкой на российские информагентства сообщил, что нападавшего задержали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщил российский Telegram канал Mash, мужчина до захвата требовал встречи с российской певицей Ольгой Бузовой, потому что «она у него что-то украла».