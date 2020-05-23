В Киеве с 25 мая возобновят работу метро, начнут работать все рынки. При этом уже открыли 43 рынка.

Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на брифинге в субботу.

«С 25 мая возобновит работу метрополитен, начнут работать все рынки и ярмарки. Также с 25 мая будут доступны к использованию спортивные детские площадки», - сказал он.

Напомним, с 22 мая в Украине вводится адаптивная модель карантина.

С 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.