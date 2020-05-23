За прошедшие сутки, 22 мая, в мире диагностировали 107716 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Это самое большое число диагностированных за сутки случаев с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированые случаи во всем мире.

По состоянию на утро 23 мая во мире с начала пандемии зафиксировали 5 млн 306 тыс. 237 случаев COVID-19. 2 млн 160 тыс. 159 человек выздоровели и 340 047 — умерли. Сейчас инфицированными остается 2 млн 806 тыс. 31 человек.

По количеству инфицированных и умерших от коронавируса неизменно лидируют США. Там коронавирус подтвердили у 1645094 человек, из которых 97 647 умерли, а 403 201 — выздоровели. До сих пор там болеет более миллиона человек.

Далее в рейтинге по числу инфицированных идет Бразилия, которая за минувшие сутки опередила Россию. Там выявили 332 382 случая инфицирования, 135 430 человек выздоровели.

На третьей позиции Россия — всего там 326 448 инфицированных. Из них 99 825 человек выздоровели, а 3249 — умерли от осложнений. Стоит отметить, что официальное число погибших от коронавируса в РФ остается удивительно низким по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных. Это связано с тем, что значительную часть умерших от COVID-19 в России относят к смертям от других болезней.

Замыкают пятерку стран-лидеров Испания с 281 904 случаями и Великобритания, где зафиксировали 254195 инфицированных.

В Китае, откуда началась пандемия, всего обнаружили 82 971 пациента с коронавирусом. С начала эпидемии там умерли 4634 человека с COVID-19, а выздоровели — 78 258. Еще болеют 79 человека.

Напомним, в Украине за последние сутки уменьшилось число выявленных случаев COVID-19.