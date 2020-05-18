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Массовые путешествия китайских туристов по всему миру способствовали распространению COVID-19 и обусловили глобальную пандемию.

Такое мнение выразил советник президента США по вопросам торговой политики Питер Наварро, сообщает Укринформ со ссылкой на ABC News.

«Я не говорю, что они сделали это намеренно, однако их китайский вирус — давайте пройдемся по фактам, исправьте меня в случае ошибки — появился в провинции Ухань, «нулевой» пациент был в ноябре. Китайцы под прикрытием ВОЗ в течение двух месяцев скрывали вирус от мира, после чего самолетами отправили сотни тысяч китайцев в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять это», - сказал Наварро, не предоставив доказательств, что путешествия были осуществлены по указанию китайского правительства.

По его словам, «они могли сдержать вирус в Ухане, вместо этого он превратился в пандемию».

«Именно поэтому я утверждаю, что китайцы поступили так с американцами и теперь несут за это ответственность», - подчеркнул советник.

 
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