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Гражданка Украины Клавдия Лопаткина, которой дали пожизненный срок в Малайзии в 2018 году, вернулись домой, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Еще в декабре 2015 года малазийская полиция задержала Лопаткину в международном аэропорту острова Пенанг по обвинению в перевозке наркотических веществ», - напомнил он.

В 2018 году Высший суд Джорджтауна штата Пенанг приговорил женщину к пожизненному сроку заключения.

«Консульская служба Министерства иностранных дел Украины и наше Посольство в Малайзии во взаимодействии с другими украинскими компетентными органами все это время защищали права нашей соотечественницы и добивались снятия обвинений», - написал Кулеба.

13 мая 2020 Федеральный Суд Малайзии оправдал Лопаткину. Сейчас она уже в Украине.
ForUm

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