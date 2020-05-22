Сегодня вблизи пгт Полесское сотрудники полиции остановили трех мужчин с рогами диких животных весом около 60 кг, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Жители Киевщины пытались переместить бывшие «украшения» сохатых за пределы Зоны отчуждения с целью продажи.
Согласно закону, перемещение любых объектов за пределы Зоны отчуждения или зоны безусловного отселения без специального разрешения или проведения дозиметрического контроля – запрещено.
Рога лося полиция изъяла.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 267-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время