Государственная пограничная служба направила заинтересованным центральным органам исполнительной власти проект распоряжения КМУ о внесении изменений в План мероприятий проекта «Стена», которым предусмотрено завершение строительства на границе с РФ в 2025 году.

Об этом говорится в письме Госпогранслужбы на запрос экспертной организации StateWatch, сообщает «Экономическая правда».

Необходимость продления сроков выполнения Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы пограничники объясняют сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.

В 2014 году Арсений Яценюк анонсировал начало возведения физической границы между Украиной и Российской Федерацией. Строительство должно было завершиться в 2018 году, однако сроки продлили до 2021 года. Сейчас планируется перенос реализации проекта «Стена» еще на 4 года, то есть к 2025 году.

Общая ожидаемая стоимость проекта «Стена» составляет 4,1 млрд грн. Из них в период 2015-2019 годов уже было потрачено 1,7 млрд грн. Согласно показателям бюджетной программы «Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы», по которой осуществляются расходы на «Стену», на строительство российско-украинской границы в 2020 году предусмотрено еще 400 млн грн.

Вместе с тем, пограничники отмечают, что выполнили больший процент запланированных работ.

Согласно предоставленной Госпогранслужбой информации, в течение 2015-2019 годов на участке российско-украинской границы было предусмотрено устройство 634 км инженерных заграждений, а также прокладка 341 км рокадных дорог, из которых в указанный период обустроено 546 км инженерных заграждений и 316 км рокадных дорог. То есть указанные работы проекта «Стена» были выполнены на 86% и на 93% соответственно.

Напомним, по данным следствия, хищения средств проекта «Стена» происходили путем завышения объемов фактически выполненных работ по сравнению с указанным в актах приема-передачи. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

Досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта «Стена» осуществляется с марта 2016 года.

В августе 2017 детективы НАБУ задержали семерых человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы. Два месяца спустя, в ноябре 2017 года, разоблачен и задержан еще один подозреваемый.

12 июня, обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к завладению 16,68 млн грн, выделенных из государственного бюджета на инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект «Стена»), направлен в Дарницкий районный суд Киева.