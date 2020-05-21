Предпосылок для дефолта или реструктуризации госдолга сейчас нет. Бюджетная ситуация управляемая. Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью НВ Бизнес.

«Я попрошу, чтобы понятие «дефолт» вообще никто не употреблял. Более того, мы выпустили специальные рекомендации, где указали, что «дефолт, реструктуризация, репрофайлинг…» — это все пагубные слова… Объективно дефолт — это политическое решение, поэтому экономических оснований для дефолта Украины нет», — заявил Марченко.

Он подчеркнул, что в этот кризис Украина заходит «в достаточно сильной макроэкономической ситуации, достаточно стабильной».

«Бюджетная ситуация непростая, но мы ее контролируем и она управляемая. Нет оснований для каких-то страхов, рисков и переживаний», — сказал министр.

Он также сообщил, что Минфин намерен провести перевыпуск внутренних долгов (так называемый rollover).

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украине больше не угрожает банкротство.