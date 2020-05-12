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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украине больше не угрожает банкротство.

Такое оптимистичное мнение политик высказал в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, вышедшем за несколько часов перед первыми его переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые пройдут в режиме видеоконференции, передает Укринформ.

«Я не вижу абсолютно никакой причины для неплатежеспособности Украины», - заявил Шмыгаль.

Он сообщил, что Украина ведет конструктивный диалог с МВФ и находится с этим институтом на заключительном этапе заключения кредита МВФ Standby в размере 5 миллиардов долларов сроком на 18 месяцев, что особенно важно с точки зрения создания доверия к Украине, а также с точки зрения доверия принятия банковского закона.

«Я ожидаю, что это будет решено в ближайшее время», - сказал Шмыгаль об этом законе.

После его принятия парламентом «возвращение банка или компенсаций на миллиардные суммы предыдущему владельцу станет невозможным", добавил премьер.

 
ForUm

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