Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украине больше не угрожает банкротство.
Такое оптимистичное мнение политик высказал в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, вышедшем за несколько часов перед первыми его переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые пройдут в режиме видеоконференции, передает Укринформ.
«Я не вижу абсолютно никакой причины для неплатежеспособности Украины», - заявил Шмыгаль.
Он сообщил, что Украина ведет конструктивный диалог с МВФ и находится с этим институтом на заключительном этапе заключения кредита МВФ Standby в размере 5 миллиардов долларов сроком на 18 месяцев, что особенно важно с точки зрения создания доверия к Украине, а также с точки зрения доверия принятия банковского закона.
«Я ожидаю, что это будет решено в ближайшее время», - сказал Шмыгаль об этом законе.
После его принятия парламентом «возвращение банка или компенсаций на миллиардные суммы предыдущему владельцу станет невозможным", добавил премьер.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время