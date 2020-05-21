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По пессимистическому прогнозу Всемирной торговой организации, мировая торговля в связи с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями может сократиться в 2020 году на 32% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщила пресс-служба организации, передает УНИАН.

Согласно оптимистическому прогнозу, мировая торговля сократится на 13%. В ВТО подчеркнули, что глубина падения зависит от продолжительности пандемии и эффективности мер международного сообщества и отдельно государств по минимизации ее негативного влияния.

В организации отметили, что мировая торговля продолжает свое сокращение еще с 2019 года, когда ВТО зафиксировала падения объемов торговли на 0,1%.

 
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