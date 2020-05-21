По обращению Службы безопасности Украины Национальный совет по телерадиовещанию на заседании 21 мая принял решение назначить внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» (логотип «1+1»). Телеканал в новостях показал карту Украины без оккупированной Автономной Республики Крым, сообщает пресс-служба регулятора.
В своем письме Служба безопасности Украины обратилась к Нацсовету по факту показа телеканалом карты Украины без оккупированного Крыма.
Мониторингом Национальной Рады 13 апреле зафиксировано размещение в выпуске новостей «ТСН», в сюжете «Обвал цен» (в 20:25), карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации «Nord Pool Spot». Это – энергетическая европейская биржа, которая осуществляет продажу электроэнергии в странах Европы (Норвегия). Указанный факт является признаком нарушения требований пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», которыми телерадиоорганизацию обязано соблюдать законодательство Украины и требований лицензии и распространять объективную информацию.
По результатам проверки Нацсовет примет законодательно обоснованное решение. Проверка компании состоится после завершения карантина.
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