Правительство приняло изменения в постановление №107, которым определяются направления и механизмы предоставления государственной поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. По программе предусмотрены расходы в объеме 1 млрд грн, сообщила пресс-служба Минэкономики.

«Учитывая актуальное состояние животноводства, мы все понимаем, что поддержка этой отрасли является крайне необходимой. По результатам многочисленных консультаций и встреч с профильными аграрными ассоциациями, принято решение, что поддержка будет направлена, в частности, на стабилизацию поголовья скота, количества пчелосемей и улучшения их генетического потенциала, стимулирование увеличения производства продукции животноводства и пчеловодства, а также для создания новых мощностей для хранения зерна», - прокомментировал министр Игорь Петрашко.

Он добавил, что поддержка пчеловодства в этом году вводится впервые. Стимулирование развития пчеловодства будет способствовать увеличению количества промышленных пасек, внедрению прослеживаемости продукции пчеловодства, а также повышению ее качества и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, отрасль пчеловодства важна для развития малого предпринимательства на селе.

Согласно проекту постановления поддержка в 2020 году будет предоставляться по следующим направлениям:

дотация за пчелосемьи (позволит предоставить специальную бюджетную дотацию за имеющиеся 520,0 тыс. пчелосемей);

частичное возмещение стоимости племенных животных, пчел, спермы и эмбрионов (позволит возместить стоимость 6400 голов нетелей, 4800 голов свинок, 450 голов овец, 200 тысяч доз репродуктивного материала, 2500 пчелопакетов, 20 тыс. пчеломаток и 50 эмбрионов);

частичное возмещение стоимости строительства животноводческих объектов (позволит возместить стоимость 25 животноводческих ферм и комплексов, введенных в действие в декабре прошлого года и в текущем году);

частичное возмещение стоимости строительства объектов по хранению и переработке зерна (обеспечит создание дополнительных мощностей по единовременному хранению зерна на 500 тыс. тонн, что на 5% увеличит существующие мощности);

компенсация стоимости объектов, профинансированных за счет банковских кредитов (Позволит возместить стоимость животноводческих объектов, строительство и реконструкция которых начата и осуществляется за счет привлеченных кредитных ресурсов в 2018-2019 годах).

Также с целью обеспечения государством взятых на себя обязательств предлагается предоставить получателям государственной поддержки в полном размере, который был определен в 2019 году в соответствии с порядком использования средств.