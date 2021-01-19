За 2020 год производство молока в Украине сократилось на 4,2% по сравнению с 2019 годом, до 9,25 млн тонн.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

За 2020 год в Украине было произведено 9,25 млн тонн молока (на 4,2% меньше, чем за 2019 год). В том числе сельскохозяйственные предприятия произвели 2,75 млн тонн молока (на 0,8% больше), хозяйства населения - 6,50 млн тонн (на 6,2% меньше).

Больше всего молока за прошлый год произвели в Полтавской области - 734,2 тыс. тонн (на 3,2% меньше, чем за 2019 год) на втором месте - Винницкая (728,4 тыс. тонн, на 4,6% меньше); на третьем - Хмельницкая (651,5 тыс. тонн, на 2,5% больше) области.

Наименьшие объемы производства молока за 2020 год продемонстрировали в Луганской (110,7 тыс. тонн, на 2,5% меньше, чем за 2019 год), Донецкой (154,0 тыс. тонн, на 11,3% меньше) и Запорожской (202,0 тыс. тонн, на 8,2% меньше) областях.

По данным Госстата, за 2019 в Украине было произведено на 3,6% меньше молока, чем за 2018 год.