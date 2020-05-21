США предоставляют Украине дополнительно миллион долларов на противодействие пандемии коронавирусной болезни COVID-19, сообщило Посольство США в Украине.

«Через Агентство США по международному развитию (USAID), Соединенные Штаты Америки дополнительно предоставили 1 млн долл. на помощь Украине в обеспечении ответа на пандемию COVID-19. Эта поддержка, которая будет предоставлена ​​через одну из украинских общественных организаций, будет использована для закупки товаров в связи с противодействием COVID-19, в т.ч. медицинского оборудования и материалов», - говорится в сообщении.

На сегодня правительство США согласилось выделить Украине 15,5 млн долл. на борьбу с коронавирусом.

Общая стоимость помощи, которую США оказали Украине за последние 20 лет, составляет более 5 млрд долл.