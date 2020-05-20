также в разделеПолитика
Болгария требует от Украины не «разделять» Болградский район 6
Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за обвинений ВСУ в обстрелах 14
Украине обещают дожди и заморозки 12
Евросолидарность настаивает на создании ВСК по делу Шеремета 16
Порошенко: «Пленки Деркача» о якобы влиянии Байдена – спецоперация Кремля 30
Зеленский высказался по поводу языкового вопроса 29
Медведчук и Кузьмин обратились в ГПУ с требованием проверить информацию о баклабораториях США в Украине 34
Зеленский: За дело Шеремета отвечает Аваков 27
Зеленский хочет, чтобы Россия повлияла на боевиков на Донбассе 41
Зеленский уже не исключает, что пойдет на второй срок 27
У Байдена заявили, что «пленки Деркача» сильно отредактированы 56
Мэр Черкасс – Зеленскому: Где вы были в 2013-2014 годах? 177
Президент анонсировал «решительные шаги» по главам ОГА после эпидемии 26
Президент: Я знаю, кто хотел меня шантажировать «пленками Лероса» 33
Зеленский: Зарплата в $250 не является бедностью 87
Рада решила два дня не работать в пленарном режиме 19
Зеленский о мэре Черкасс: Я за один стол с такими бандитами не сяду 54
Президент: Медреформа не получилась 47

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия Конституции Украины указа президента «О назначении Артема Сытника Директором Национального антикоррупционного бюро Украины» от 16 апреля 2015 № 218/2015. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый указ не соответствует требованиям части четвертой статьи 5, части второй статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19, пункта 31 части первой статьи 106 Основного Закона.

С текстом конституционного представления можно ознакомиться на сайте суда в рубрике «На рассмотрении суда».

Сытник возглавляет НАБУ с 16 апреля 2015.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги