В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия Конституции Украины указа президента «О назначении Артема Сытника Директором Национального антикоррупционного бюро Украины» от 16 апреля 2015 № 218/2015. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый указ не соответствует требованиям части четвертой статьи 5, части второй статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19, пункта 31 части первой статьи 106 Основного Закона.

С текстом конституционного представления можно ознакомиться на сайте суда в рубрике «На рассмотрении суда».

Сытник возглавляет НАБУ с 16 апреля 2015.