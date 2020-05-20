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По итогам марта-января 2020 года «Укрзализныця» получила убытки в размере 7 млрд грн – негативно на финансово-экономические показатели компании влияет вынужденная остановка деятельности в связи с карантином.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на данные Кабмина.

По прогнозам компании, в связи с необходимостью погашения кредитов и процентов по ним (11 млрд грн и 3 млрд грн соответственно), дефицит средств на конец года может достичь 16 млрд грн.

В то же время из-за сокращения объемов производства в Украине, остановки работы отдельных предприятий-грузоотправителей и негативную конъюнктуру на международных рынках общий грузооборот в первом квартале уменьшился 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В связи с такой неблагоприятной ситуацией Министерство инфраструктуры предлагает снизить норматив отчисления прибыли компании в бюджет с 90% до 30%.

Напомним, в 2019 году «Укрзализныця» получила 2,988 млрд грн чистой прибыли - это в 14,7 раз больше, чем в 2018 году (203,85 млн гривен).
ForUm

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