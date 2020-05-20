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Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма обращался к президенту Владимира Зеленского с просьбой прекратить его участие в ТКГ. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Европейская правда».

Зеленский отметил, что это решение не принято и по состоянию на сейчас Кучма еще остается руководителем ТКГ. Впрочем, обращение от Кучмы поступало.

«Действительно, Леонид Данилович предлагал, чтобы мы все передали Резникову», - рассказал президент.

По его словам, эта идея появилась после того, как Резников полноценно вошел в минский процесс. Впрочем, Зеленский попросил Кучму остаться на этом посту по крайней мере на время реформы «минской группы».

«Я его (Кучму) попросил (довести до того), чтобы с российской стороны также был обновлен состав, давайте дождемся, и потом вы решите - если вы устали за много лет вашей сложной работы, то мы вас поблагодарим, со всем уважением», - заявил Зеленский.

Напомним, в октябре 2018 года Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе.

3 июля 2019 года Кучма снова возглавил украинскую делегацию ТКГ.

5 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.
ForUm

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