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Правоохранительная система должна отреагировать на аудиоматериалы, обнародованные народным депутатом Андреем Деркачем, которые якобы указывают на то, что бывший вице-президент США Джо Байден оказывал влияние на пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков, передает Укринформ.

«К сожалению, у меня не было возможности посмотреть весь эфир, но те выжимки... та информация, она, мягко говоря, поражает, - и сама информация, и то, из каких кабинетов, возможно, она появилась. Но сто процентов должна отреагировать правоохранительная система, на мой взгляд, должны отреагировать и специальные службы... Главным вопросом для меня как для гражданина является то, соответствует ли она действительности. Если это соответствует действительности - то последствия должны быть более чем жесткими», - сказал Разумков.

По его словам, пока в отношении этих пленок вопросов больше, чем ответов.

«Уже есть инициатива в парламенте о создании временной следственной комиссии, связанной с оценкой и рассмотрением вопросов, которые... были медийно заявлены. Пока что она никак документарно никак не оформлена, но мне почему-то кажется, что это будет иметь продолжение», - добавил глава ВР.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
ForUm

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