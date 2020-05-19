В Белграде установят монументальный памятник великому князю сербскому Стефану Неманье, который в конце жизни принял монашество и прославился как святой Симеон Мироточивый.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом заместитель мэра сербской столицы Горан Весич написал на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня на Савской площади окончен фундамент для памятника Стефану Немане. Высота самого большого в Сербии памятника составит 23 метра, что соответствует семиэтажному зданию. Сербия будет гордиться Савской площадью и памятником основателю нашего средневекового государства», – рассказал Горан Весич на своей странице разместил фотографии с места работ.

На площади ведется реконструкция. Предполагается, что она станет самой большой пешеходной площадью Белграда, ее территория составит 12 тыс кв. метров.

Облик святого Симеона восстановлен по средневековым иконам. Постамент под памятником будет необычным: фигура расположится на потрескавшемся византийском шлеме. На четырех больших рельефах запечатлена родословная великой династии сербских святых.

Святой Симеон был великим подвижником и наставником для афонской братии. Скончался он в 1200 году, и сын перенес его мироточивые мощи в главную средневековую монастырскую цитадель Сербии – монастырь Студеницу. Там они и находятся поныне – в церкви Пресвятой Богородицы, которую построил и богато украсил, еще будучи князем, сам святой Симеон.

Ныне в Студенице мощи св. Симеона Мироточивого почивают рядом с мощами его супруги, прп. Анастасии (Анны), которая после принятия князем пострига также удалилась в монастырь, и их сына, короля Стефана Первовенчанного. Он в конце жизни тоже стал монахом, приняв постриг от своего младшего брата – святителя Саввы Сербского.