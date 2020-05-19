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Частные перевозчики, которые возобновят работу в столице после 22 мая, не должны необоснованно повышать цены на проезд. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Он отметил, что городская власть не имеет полномочий согласовывать тарифы автобусных маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси.

«Постановлением правительства еще в 2015 году отменено государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров на автотранспорте общего пользования. И тарифы маршрутных такси относятся к сфере свободных цен. Их каждый перевозчик формирует самостоятельно, учитывая спрос и предложения на рынке услуг, стоимость горючего и другие расходы. К сожалению, городские власти не имеют полномочий согласовывать тарифы автобусных маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси», - подчеркнул Кличко.

Впрочем, по словам мэра, перед тем, как повысить стоимость проезда, перевозчики должны минимум за 7 рабочих дней предупредить о своих намерениях, а также – предоставить все документы, обосновывающие любое повышение. Обязательное повышение стоимости должны проверить контролирующие органы. В частности – Антимонопольный комитет.

«Насколько мне известно, таких обращений от частных перевозчиков в контролирующие органы не было. Я уже заявлял и подчеркну, что в коммунальном общественном транспорте повышать стоимость проезда город не планирует. А если частные перевозчики попытаются необоснованно и «с потолка» сформировать новые тарифы, мы будем обращаться в Антимонопольный комитет», - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что городские власти планируют постепенно вытеснять маршрутки современным и комфортным коммунальным транспортом.

«Мы постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы. За несколько последних лет закупили более 300 единиц общественного транспорта. Это - современные автобусы, трамваи и троллейбусы. Например, в этом году город планирует закупить большую партию новых современных автобусов», - отметил Виталий Кличко.

Напомним, Кабмин намерен разрешить работу общественного транспорта с 22 мая заработает, метро – с 25-го.
ForUm

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