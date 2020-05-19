Власти Киева готовятся возобновить после 22 мая работу наземного общественного транспорта в обычном режиме, сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Напомню, что город готовится к восстановлению работы наземного коммунального общественного транспорта в обычном режиме, что должно произойти после 22 мая. И мы постепенно увеличиваем количество маршрутов и транспорта на них. Сегодня начали работать еще три маршрута: от станции метро «Святошин» до жилого массива Западный (с. Чайки), с улицы Митрополита Шептицкого на улицу Чавдар, и с Бортничей - до метро «Харьковская». И в последующие дни мы будем наращивать количество маршрутов», - сообщил Кличко.

Он отметил, что и коммунальный наземный общественный транспорт, и частный общественный транспорт, которые возобновят работу, смогут перевозить одновременно не более половины от числа пассажиров, на которое он рассчитан.

«Контролировать соблюдение этих правил должна полиция. Помогать правоохранителям – муниципальная охрана», - отметил Кличко.

Водители и кондукторы должны носить маску или респиратор, перчатки. В масках должны быть и пассажиры. А также – не пренебрегать перчатками. Все сотрудники компании-перевозчика перед началом работы обязаны пройти термометрию. Лица с температурой выше 37,2 градуса и с симптомами ОРВИ не допускаются к работе.

Перед каждым рейсом транспорт должны дезинфицировать. «КП «Киевпастранс», проводит дезинфекцию три раза в сутки.

«И я в очередной раз призываю всех киевлян: после возобновления работы общественного транспорта пользоваться им только по необходимости. Иначе - нам не избежать обострения ситуации с распространением вируса», - подчеркнул Кличко.

Напомним, Кабмин намерен разрешить работу общественного транспорта с 22 мая заработает, метро – с 25-го.