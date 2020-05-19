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Заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук сообщила, что в ее кабинет ворвались неизвестные.  

«Очередной «привет» от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные «гости» (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!). И я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и «сюрпризы» в память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении», - написала она в Facebook.

Соответствующее заявление о совершении уголовного преступления направлено в полицию. Сейчас выясняются все обстоятельства этого «визита», помещение проверяется на наличие взрывчатки и ядовитых веществ.
ForUm

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