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В Одессе впервые за всю историю Вооруженных сил Украины прошла подготовку и получила водолазную квалификацию женщина-военнослужащий, сообщает пресс-служба Минобороны.

Это Екатерина Никитенко, которая сейчас проходит службу в рядах Военно-Морских сил ВС Украины. В свои 19 лет она прошла путь от матроса до старшины первой статьи и одержала победу на нынешних всеукраинских соревнованиях по акватлону (единоборства под водой).

Девушка-водолаз во время учебы провела более 650 минут под водой, погружаясь на глубину до 30 метров.

Она научилась задерживать дыхание до трех минут, за которые успевает проплыть около 50 метров под водой. Никитенко говорит, что среди них был курсант, который задерживал дыхание в статике до 4 минут. Когда же пришлось испытать это умение в динамике, то на задержке дыхания он не смог проплыть даже 20 метров. Девушкарегулярно делает дыхательные упражнения, чтобы в дальнейшем увеличить время, которое она может провести без воздуха под водой.
ForUm

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