также в разделеОбщество
Главарю «ДНР», отправившему «на подвал» прокурора, сообщили о подозрении 8
Организатору убийства Окуевой сообщили о подозрении 19
В Ивано-Франковске задержали хакера с мировой «славой» 22
Идентифицированы снайперы РФ, убившие украинского военного на Луганщине 30
ОГП: В интервью Гиркина есть «ценная для расследования информация» 44
Джапарова рассказала, чем займется в МИД 13
От COVID-19 в Украине снова выздоровели больше людей, чем заболели 37
СБУ расследуют участие российских снайперов в обстрелах позиций ООС 14
Гордон: Интервью с Поклонской и Гиркиным сделаны «в содружестве» со спецслужбами 98
Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве 14
Шмыгаль: С 22 мая заработает общественный транспорт, а с 25-го – детские сады 50
СБУ проведет проверку в связи с интервью Гордона с террористом Гиркиным 45
18 мая. Картина дня 27
Первая в истории ВМС женщина-водолаз завершила обучение в Одессе 36
Полиция подозревает, что дом в Одессе обрушился из-за соседней стройки 27
СБУ опубликовала секретные документы о «Расстрелянном возрождении» 34
Малюська попросил привезти ему обед из СИЗО 30
Синоптики озвучили прогноз погоды на лето 54

В Могилеве-Подольском Винницкой области будут судить российского офицера, который пытался подкупить украинского пограничника.

Обвинительный акт направлен в суд, сообщает Госпогранслужба.

Как ранее сообщалось, в пункте пропуска «Могилев-Подольский» при попытке подкупить старшего лейтенанта Госпогранслужбы задержали гражданина Молдовы. По данному факту начали досудебное расследование за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 369 УК Украины.

В ходе расследования выяснилось, что у задержанного молдаванина двойное гражданство. Преступник имеет также российский паспорт и звание лейтенанта запаса вооруженных сил РФ. Задержанный намеревался за взятку решить вопрос проезда через украинскую границу двух пассажирских автобусов из России. После неудачной попытки подкупить украинского пограничника преступник задержан военной прокуратурой Винницкого гарнизона, предмет преступления – 50 тыс. российских рублей изъяты.

Напомним, санкция ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание задержанному молдованину/россиянину в виде штрафа от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги