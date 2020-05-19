В Могилеве-Подольском Винницкой области будут судить российского офицера, который пытался подкупить украинского пограничника.

Обвинительный акт направлен в суд, сообщает Госпогранслужба.

Как ранее сообщалось, в пункте пропуска «Могилев-Подольский» при попытке подкупить старшего лейтенанта Госпогранслужбы задержали гражданина Молдовы. По данному факту начали досудебное расследование за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 369 УК Украины.

В ходе расследования выяснилось, что у задержанного молдаванина двойное гражданство. Преступник имеет также российский паспорт и звание лейтенанта запаса вооруженных сил РФ. Задержанный намеревался за взятку решить вопрос проезда через украинскую границу двух пассажирских автобусов из России. После неудачной попытки подкупить украинского пограничника преступник задержан военной прокуратурой Винницкого гарнизона, предмет преступления – 50 тыс. российских рублей изъяты.

Напомним, санкция ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание задержанному молдованину/россиянину в виде штрафа от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.