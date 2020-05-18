Министр юстиции Денис Малюська попросил привезти ему обед из Лукьяновского СИЗО, приготовленный для заключенных.

«Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали – брали с общей сосуды», - написал он в Facebook.

«Впечатления: каша с мясом замечательные, борщ (или что оно там такое) не очень, долго такой я есть не буду», - добавил министр.

Он отметил, что планирует периодически устраивать такую ​​проверку: «чувствую, питание в СИЗО улучшится».