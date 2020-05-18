Китай намерен выделить 2 млрд долларов помощи странам, постардавшим от коронавируса. Указанная сумма будет предоставлена в течение двух лет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время открытия 73 Генеральной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил президент КНР Си Цзиньпин.

По его словам, программа финансовой помощи Китая в первую очередь будет нацелена на развивающиеся страны.

«С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19, Китай предоставит 2 млрд долларов в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах», - заявил Цзиньпин.

Он также рассказал, что на территории Китая будет организован глобальный склад для обеспечения надежности поставок противоэпидемических средств защиты для нуждающихся стран. Для вывоза этих средств будет организован зеленый таможенный коридор.

Также КНР создаст 30 специальных механизмов, которые облегчат возможность оказания медицинской помощи африканским странам.