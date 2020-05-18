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В Греции после двухмесячного карантина открылись все православные храмы страны.

Фото: «Orthodox times»

Как сообщает «Orthodox times», богослужения прошли с соблюдением санитарных норм, а также с соблюдением социальной дистанции.

Во дворе некоторых церквей установили специальное оборудование для трансляции служб, чтобы избежать скопления людей.

Также духовенство и верующие почтили память жертв пандемии коронавируса.

Панихиду по жертвам коронавируса в часовне Святого Андрея в Афинской Архиепископии после совершения Божественной литургии совершил архиепископ Афинский Иероним.
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