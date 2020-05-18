В Великобритании попытаются научить собак на нюх определять больных COVID-19.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Департамент здоровья и социального обслуживания Британии, передает Укринформ.

«Собаки, способны успешно обнаруживать определенные типы рака, пройдут интенсивную тренировку, призванное установить, смогут ли они обнаружить болезнь до появления симптомов. На это выделено 500 тысяч фунтов (около $600 тысяч, - ред.) правительственных средств», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый этап исследования будет проводить Лондонская школа гигиены и тропической медицины в сотрудничестве с университетом Дурхама и благотворительной организацией, которая занимается медицинскими собаками.

«В рамках исследования сотрудники Национальной службы здравоохранения будут собирать в лондонских больницах образцы запахов от инфицированных новым коронавирусом людей и не зараженных людей. После этого шестеро собак пройдут тщательные тренировки, пытаясь обнаружить вирус в образцах», - говорится в сообщении.

По мнению ведущего исследователя Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джеймса Логана, подобное исследование имеет большой потенциал.

«Наша предыдущая работа показала, что малярия имеет характерный запах и нам удалось эффективно научить собак обнаруживать эту болезнь. В сочетании со знанием о том, что респираторные болезни способны изменять запах тела, мы надеемся, что собаки будут определять и COVID-19», - сказал Логан.